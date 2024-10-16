За 10 тис. доларів переправник мав доставити киянина до точки незаконного перетину українсько-словацького кордону

Вночі 16 жовтня прикордонники відділу «Великий Березний» зупинили автомобіль, яким в бік Словаччини їхали двоє чоловіків у військовій формі. Як виявилося, за кермом був переправник, який віз до кордону ухилянта з Києва.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, водій та пасажир запевняли, що вони є військовослужбовцями ЗСУ і повертаються до місця постійної дислокації на Львівщину. Втім, вони не надали прикордонному наряду службові посвідчення.

З’ясувалося, що водій автомобіля був переправником, який за 10 тис. доларів мав доставити киянина до точки незаконного перетину українсько-словацького кордону. Аби не викликати підозр, водій вдягнувся у військову форму, а пасажиру дав камуфльовану куртку.

«За вказівкою водія киянин, у разі зупинки автомобіля прикордонним нарядом, мав привітатися словами “Бажаю здоров’я!” і дивитися їм в очі, вдаючи військовослужбовця. Якщо б це не переконало правоохоронців, переправник мав їм сказати, що везе у свою військову частину військовослужбовця, який її самовільно залишив і переховувався на Закарпатті», – розповіли в ДПСУ.

На ухилянта склали адмінпротокол. Водієві за незаконне переправлення людей через державний кордон України загрожує кримінальна відповідальність.