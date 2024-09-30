На мешканців Харківщини і Тернопільщини склали адмінпротоколи

Прикордонники відділення «Велика Бийгань» Мукачівського загону затримали двох чоловіків у військовій формі, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. На мешканців Харківщини і Тернопільщини склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 30 вересня, ухилянти заплатили за незаконний перетин кордону по 9 тис. доларів.

«Жителі Харківської і Тернопільської областей були одягнені у камуфльований одяг. За задумом переправників, вбрання їх клієнтів мало б відволікти увагу прикордонних нарядів. Проте за 100 метрів до кордону військовослужбовці викрили спритників», – інформують у Держприкордонслужбі.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу і склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Санкція статті передбачає від 3400 до 8500 грн штрафу, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.