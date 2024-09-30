За незаконне переправлення осіб через кордон України закарпатці загрожує ув'язнення

На Закарпатті у пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону викрили фіктивне подружжя. Щоб виїхати з країни, закарпатець уклав шлюб із сестрою своєї співмешканки, яка має інвалідність II групи.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова 30 вересня, 52-річний мешканець села Кам’янське Берегівського району одружився з 54-річною рідною сестрою своєї співмешканки.

«У ході співбесіди жінка повідомила, що насправді не мала наміру створювати сім'ю, а лише хотіла допомогти закарпатцю виїхати в Угорщину, щоб той міг уникнути військової служби», – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники повідомили Берегівський районний відділ поліції про ознаки незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років ув’язнення.