Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів на 380,2 млн грн за зловживання монопольним становищем. Про йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Причиною зазначають необґрунтовані вимоги, які облгази встановлювали під час публічних закупівель побутових лічильників газу з листопада 2016 року по липень 2018 року.

Серед цих вимог була обов’язкова наявність протоколу випробування з позитивними висновками за програмою досліджень лічильників РМ 081/39.434-2014. Вона розроблена на замовлення АТ «Дніпрогаз» представниками ДП «Укрметртестстандарт».

В АМКУ зазначають, що ця програма передбачає виключно висновки щодо змін метрологічних характеристик лічильників та не має критеріїв для їхньої якісної оцінки (позитивні/негативні).

Вона також не є обов’язковим документом згідно законодавства та розроблена для добровільного застосування під час підготовки рекомендацій.

Саме цим лічильникам облгази групи РГК надавали перевагу під час закупівель, що «призвело до обмеження інтересів суб’єктів господарювання, лічильники яких не пройшли випробування за вказаною програмою та штучно створило неконкурентні переваги лічильникам виробництва САМГАЗ та GALLUS в порівнянні з лічильниками інших виробників».

Загальна сума штрафів становить 380,2 млн грн.

До складу Групи РГК входять 18 облгазів: АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Запоріжгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Сумигаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Чернівцігаз» та АТ «Чернігівгаз».

Також зазначається, що рішення щодо АТ «Львівгаз», яке також було фігурантом справи, буде прийняте окремо.