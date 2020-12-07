Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

«Чернівцігаз збут», що входить до складу «Регіональної газової компанії» (РГК) українського мільярдера Дмитра Фірташа, першим серед 16 облгазів групи програв апеляцію по справі АМКУ щодо так званих температурних коефіцієнтів. Тепер споживачі мають право на перерахунок та стягнення з компанії шкоди в подвійному розмірі. Про це з посиланням на рішення суду повідомила неурядова організація «Ліга антитрасту».

Протягом жовтня 2018 – серпня 2019 років 16 облгазів «Регіональної газової компанії», пов’язаної з Дмитром Фірташем, неправомірно донарахували побутовим споживачам плату за газ, вищу за показники лічильників.

Споживачам, в яких лічильники не були обладнані функцією корекції температури та тиску газу до стандартних умов, надходили платіжки, в яких крім плати за спожитий газ за лічильником, також були вказані донарахування «за приведення до стандартних умов» (фактично нормативні та виробничо-технологічні втрати газу). При цьому ні регулятор – НКРЕКП, ні Міністерство енергетики не затверджувало розміру таких донарахувань.

10 грудня 2019 року в ситуацію втрутився Антимонопольний комітет та оштрафував 16 компаній-порушників на загальну суму 278 млн грн за зловживання монопольним становищем та зобов’язав їх перерахувати платіжки.

Облгази (це газзбути та газотранспортні компанії групи РГК) не виконали цього рішення та вирішили захищатись у судах. По черзі вони вигравали суди в перших інстанціях, які скасовували рішення комітету та накладені мільйонні штрафи. Господарський суд м. Києва задовольнив позов «Чернівцігаз збуту» 16 липня 2020 року та визнав недійсним рішення Комітету № 799-р від 10.12.2019 про накладення на компанію штрафу на суму понад 1,2 млн грн.

Але вже 17 листопада 2020 року Північний апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції та відмовив ТОВ «Чернівцігаз збут» у задоволенні позову.

Апеляційний суд встановив у своєму рішенні, що витрати на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат вже включені до тарифу на розподіл природного газу. Отже повторне включення окремо цих витрат до платіжок побутовим споживачам є порушенням закону.

Тепер «Чернівцігаз збут» має сплатити штраф та зробити перерахунок в платіжках.

Крім цього мешканці Чернівецької області, постачальником природного газу яких у 2018 – 2019 роках був «Чернівцігаз збут», та які отримували платіжки із завищеними обсягами газу, ніж показував їхній лічильник, мають право на відшкодування шкоди у подвійному розмірі. Для цього необхідно звернутись з відповідним позовом до суду.

Серед 16 компаній, яких оштрафував АМКУ, був також «Львівгаз», який постачає газ більшості жителів Львівської області. Щодо цього облгазу («Львівгаз» та «Львівгаз збут») рішення суду апеляційної інстанції наразі немає, найближчі засідання призначені на 21 та 24 грудня. Сума штрафу «Львівгазу» – 13 млн грн.

Нагадаємо, на виконання закону «Про ринок газу», ухваленого в жовтні 2015 року, всі облгази створили так звані збути у формі товариств з обмеженою відповідальністю. На Львівщині це «Львівгаз» та «Львівгаз збут». Перший відповідає за транспортування та облік газу, ремонти, ліквідацію аварій тощо, другий – за продаж газу як товару.

Найбільшим утримувачем облгазів в країні є мільярдер Дмитро Фірташ. До його сфери впливу офіційно входять 18 операторів газорозподільчих мереж (ГРМ), зокрема «Львівгаз», ще декілька контролюються його бізнес-партнерами. Облгази (оператори ГРМ) Фірташ сконцентрував в групі «Регіональна газова компанія».

З початку 2020 року українці отримують дві квитанції за послуги газопостачання. В одній вказана сума за використаний обсяг газу, в іншій – плата за транспортування.

Постачальника газу як товару можна змінити (інструкція тут), обравши компанію з дешевшою ціною, а транспортувальника блакитного палива – ні, адже в більшості регіонів це є природна монополія, яка володіє трубами.