Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Гугл» на 1 млн грн за неподання у встановлені терміни інформації на вимогу державного уповноваженого. Про це повідомила прес-служба АМКУ.

«Таке рішення прийняла Тимчасова адміністративна колегія Комітету на засіданні 2 квітня 2021 року. Розмір штрафу обумовлюється обтяжуючими обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ «Гугл» не надавало Комітету затребувану інформацію більше року», – йдеться у повідомленні.

АМКУ потребував інформації для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес». Оскільки «Гугл» не відповідав на запити, комітет не зміг своєчасно розглянути заяву про порушення норм захисту економічної конкуренції.

Як зазначають в АМКУ, згодом «Гугл» таки надав затребувану інформацію, проте вже після порушення справи проти нього. Комітет врахував це, коли призначав розмір штрафу.

ТОВ «Гугл» зареєстроване в Києві та є українським представництвом корпорації Google.

До слова, у лютому 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №4184, який може зобов’язати інтернет-гігантів (Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix), що працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету. Дата фінального голосування за цей проект наразі невідома.