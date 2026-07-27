Зеленський присвоїв звання «Заслужений лікар України» керівниці лікарні на Буковині
Звання отримала гендиректорка Чернівецької обласної психіатричної лікарні Анжела Левицька
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Гендиректорці Чернівецької обласної психіатричної лікарні Анжелі Левицькій присвоїли звання «Заслужений лікар України». Про це йдеться в указі президента від 24 липня.
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Відповідний указ підписав Володимир Зеленський з нагоди Дня медичних працівників, який відзначають 27 липня. Як йдеться в документі, почесне звання Анжелі Левицькій присвоєно за багаторічну сумлінну працю, внесок у розвиток охорони здоров'я, професіоналізм, надання медичної допомоги в умовах воєнного стану та сумлінне виконання професійного обов'язку.
Анжела Левицька понад 25 років працює у сфері охорони здоров'я. Вона є лікаркою-психіатринею вищої кваліфікаційної категорії. З грудня 2020 року вона очолює Чернівецьку обласну психіатричну лікарню. Також з 2020 року є депутаткою Чернівецької обласної ради від політичної партії «За майбутнє».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google