Вона працює в охоронні здоров'я 25 років

Гендиректорці Чернівецької обласної психіатричної лікарні Анжелі Левицькій присвоїли звання «Заслужений лікар України». Про це йдеться в указі президента від 24 липня.

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Відповідний указ підписав Володимир Зеленський з нагоди Дня медичних працівників, який відзначають 27 липня. Як йдеться в документі, почесне звання Анжелі Левицькій присвоєно за багаторічну сумлінну працю, внесок у розвиток охорони здоров'я, професіоналізм, надання медичної допомоги в умовах воєнного стану та сумлінне виконання професійного обов'язку.

Анжела Левицька понад 25 років працює у сфері охорони здоров'я. Вона є лікаркою-психіатринею вищої кваліфікаційної категорії. З грудня 2020 року вона очолює Чернівецьку обласну психіатричну лікарню. Також з 2020 року є депутаткою Чернівецької обласної ради від політичної партії «За майбутнє».

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