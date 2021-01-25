У 2019 році Avalon 37 отримав престижну премію European Property Awards 2019/2020

7 хвилин до центру Львова пішки по історичній частині міста з давніми храмами та пам’ятками архітектури – саме тут розташований житловий комплекс Avalon 37, але його приваблива локація – це лише вершина айсберга.

Якщо б Аvalon 37 був людиною, то кожен, хто його описує, обов’язково згадав би про харизматичність. Він стильний та модерний, але в той же час від нього віє вінтажністю, яка панує навколо, бо у Львові неможливо по-іншому: у серці міста Лева бути недоречним, сірим чи типовим – це просто злочин. Саме тому під час проектування будинку було принципово, щоб дизайн фасаду не дисонував з навколишнім середовищем, а логічно доповнив його сучасною інтерпретацією близької Львову архітектури. За таке вдале дизайнерське рішення проект отримав не одну премію, зокрема на міжнародному конкурсі European Property Awards 2019/2020, а також став золотим призером Novum Design Awards 2020.

Безпека та приватність

Стовідсотковий комфорт можливий лише за умови відчуття стовідсоткової безпеки. У житловому комплексі Avalon 37 це забезпечує цілодобовий відеонагляд та консьєрж. Потрапити в будинок стороннім буде вкрай важко: на вході працює система контролю доступу – розумний домофон з можливістю розпізнавання телефону мешканця по Bluetooth. Залишити машину на паркінгу також зможуть лише жителі будинку або їхні гості, а з підземного паркінгу ліфт швидко доставить одразу на потрібний поверх.

Естетика на кожному кроці

Те, що навколо нас, щодня творить нас самих. У це вірить компанія Avalon, тому до створення інтер’єру будинку дизайнери підходили як митці. Внутрішній атріум, хол готельного типу з добірними меблями та елементами декору, брендована рецепція для консьєржа, навіть деталі в коридорах, на паркінгу чи сходах також творять цілісний дизайнерський задум. Окремої уваги, безперечно, потребує дитяча кімната, в якій, на перший погляд, розмістили велике фактурне каміння, а насправді – це м’які крісла, що також можуть бути частиною гри для юних мешканців житлового комплексу.

В Avalon 37 імплементовано стиль життя його мешканців. Тут можна провести бізнес-зустріч у холі за горнятком кави, яку і робити самому не доведеться, адже консьєрж завжди готовий допомогти. На першому поверсі будинку є спортзал, щоб економити найважливіший ресурс – час, і не витрачати його на дорогу до тренування. Простір і світло у квартирі забезпечують раціональне планування та великі панорамні вікна, що також виконують естетичну функцію завдяки краєвиду, який відкривається на стару частину міста.

Делегування і безтурботність

Турбуватися про дрібниці та всі питання щодо чистоти та обслуговування будинку – це проблема не мешканців, а обов’язок власної управлінської компанії девелопера Avalon Facility Service та консьєржа. Команда, що вже успішно продемонструвала свою ефективність у першому преміальному комплексі Avalon Lux, готова і надалі робити життя мешканців ще більш комфортним.

І ще раз про локацію

Вона особлива не лише тим, що до центру міста рукою подати: поруч також розташований найбільший парк Львова – Знесіння, який дуже люблять містяни через відчуття справжнього лісу, де можна прийти на пікнік і, як доповнення, помилуватися неймовірним краєвидом на місто. Мальовничість – ось, яке слово найкраще підійде, щоб описати цей парк. Трохи далі, також у парковій зоні, під відкритим небом розташований Шевченківський гай, де часто відбуваються традиційні загальноміські святкування, фестивалі та концерти.

Avalon 37 – це про ком’юніті людей, які концентруються в одному місці, про цінність елітного житла в центрі Львова, що завжди буде актуальним та затребуваним, це про справжнє життя преміум-класу у всіх сенсах цього слова.

«Удосконалювати вже наявний досвід і втілювати його покращену версію в майбутніх проектах – це наш принцип роботи. Завдяки першому успішно реалізованому житловому комплексі в преміум-сегменті Avalon Lux ми змогли проаналізували потреби клієнта, побачити, що йому важливо, тому врахували це під час створення Avalon 37. Найближчим часом запускаємо нові проекти преміум-класу, в які також вкладаємо все найкраще, чого навчилися за ці роки», – ділиться інсайдерською інформацією гендиректорка компанії Алла Шамова.

Для консультацій телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресою центру продажу на просп. Чорновола, 18.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За шість років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time та Avalon 37.