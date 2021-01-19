Avalon Yard розширює межі Avalon Kvartal і стає його логічним продовженням

У січні стартував продаж квартир у другій черзі житлового комплексу бізнес-класу Avalon Yard на вул. Замарстинівській, 76.

Avalon Yard розширює межі Avalon Kvartal і стає його логічним продовженням. Тут враховані сучасні тенденції, попередній досвід та побажання клієнтів девелопера. Розташований в пішій доступності до центру Львова, ЖК є унікальним прикладом житла бізнес-класу і за своїм рівнем може конкурувати з найкращими квартирами європейських столиць.

В будівництві, плануванні й дизайні застосовані інноваційні рішення та якісні матеріали, які забезпечать довговічність, економічність та ефективність систем опалення, освітлення і водопостачання. Квартири комплексу мають панорамні вікна та французькі балкони, будинок облаштований комфортними під’їздами, системою охорони, швидкими ліфтами та сучасним паркінгом, поруч облаштований дитячий майданчик.

Безпека в Avalon Yard гарантується власною керуючою компанією Avalon Facility Service, яка повністю займається обслуговуванням комплексу: від консьєрж-сервісу та догляду за територією і будинком до технічної підтримки ЖК.

Фото Avalon

Прибудинкова територія оформлена з урахуванням останніх тенденцій ландшафтного дизайну і потреб жителів. Поруч із комплексом розташовуються супермаркети, фітнес-клуби, салони краси, ресторани, кав’ярні.

Такий формат забудови сприяє розвитку району, адже формує розгалужену інфраструктуру, а також має позитивно впливати на об’єднання мешканців. Як окрема структурна одиниця Avalon Kvartal стане платформою для оптимального та комфортного розвитку системи сусідства, коли жителі району зможуть разом проводити час, самостійно організовувати події чи бути ініціаторами додаткових змін навколо. У свою чергу компанія Avalon стане партнером у проведенні подібних акцій або ж комунікаційним містком між мешканцями різних будинків.

Фото Avalon

Для консультацій телефонуйте у Центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресами центрів продажу на просп. Чорновола, 18 та просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За шість років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time та Avalon 37.