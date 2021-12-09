Місто Дубляни розміщене впритул до Львова, тут проживає близько 10 тис. мешканців

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив рішення суду першої інстанції щодо виключення міста Дубляни зі складу Львівської громади.

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду 7 грудня розглянула апеляційні скарги Кабміну та Львівської ОДА на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 вересня 2021 року та постановила залишити їх без задоволення.

«Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 вересня 2021 року – залишити без змін», – йдеться у постанові апеляційного суду.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття, але ще може бути оскаржена в касації.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув позов мешканця Дублян, координатора Комітету захисту прав громад Віталія Горбатенка та вирішив виключити місто Дубляни зі складу Львівської громади. Суд пояснив, що при включенні Дублян до складу Львівської громади було порушено передбачені законом принципи добровільності та прозорості.

Раніше цей суд скасував розпорядження уряду щодо приєднання прильвівського села Малехів до Львівської МТГ. У Львівській ОДА та Львівській міськраді заявляли, що не бачать юридичного механізму реалізації таких рішень судів.

Рішенням Кабміну у травні 2020 року було затверджено перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської ОТГ, окрім Львова, увійшли ще 17 прилеглих населених пунктів. Місто Дубляни, яке увійшло до Львівської громади, розміщене впритул до Львова, у ньому проживає близько 10 тис. мешканців.