Прильвівське місто Дубляни офіційно стало частиною Львівської МТГ із 1 січня 2021 року

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду задовольнив скарги Кабміну та Львівської ОВА (ОДА) та залишив Дубляни у складі Львівської міської територіальної громади. Відповідну постанову суд ухвалив у середу, 19 жовтня, повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Місто Дубляни увійшло до складу Львівської ОТГ за перспективним планом формування громад Львівської області, який ще у травні 2020 року затвердив Кабмін. Тоді до Львова приєднали 17 ближніх сіл та містечок. Із 1 січня 2021 року цей перспективний план запрацював офіційно.

Однак громадський активіст Віталій Горбатенко вирішив оскаржити рішення Кабміну й у вересні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про виключення Дублян зі складу Львівської ОТГ. Пізніше це рішення підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд.

Кабінет міністрів та Львівська ОВА подали на ці рішення суду касаційну скаргу й 19 жовтня Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду скасував рішення Окружного адмінсуду Києва та Шостого апеляційного адмінсуду й залишив Дубляни у складі Львівської МТГ. Наразі ця постанова ще не оприлюднена в реєстрі судових рішень.