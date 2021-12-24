Села Рясне-Руське та Підрясне розміщені біля об'їзної дороги впритул до Львова

Окружний адміністративний суд Києва скасував розпорядження уряду про приєднання прильвівського села Рясне-Руське до Львівської територіальної громади. Відповідне рішення суд ухвалив 23 грудня. Раніше цей суд прийняв схожі рішення щодо ще двох населених пунктів Львівської громади – села Малехів та міста Дубляни.

Рясне-Руська сільська рада звернулася до суду з позовом проти Кабміну з вимогою скасувати розпорядження уряду «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» в частині приєднання Рясне-Руської сільської ради (села Рясне-Руське та Підрясне) до Львівської громади. Також сільська рада вимагала скасувати інше розпорядження уряду – «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» у частині включення села до Львівської громади з адміністративним центром у Львові.

Суд вирішив, що під час розробки перспективного плану та прийняття згаданих розпоряджень уряду не було враховано думку громади села Рясне-Руське, яка на громадських слуханнях висловлювалася щодо приєднання села до Брюховицької ОТГ.

«Суд зазначає, що під час розгляду справи встановлено порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача шляхом включення Рясне-Руської територіальної громади до Львівської територіальної громади з адміністративним центром у м. Львів, за відсутності волевиявлення громади с. Рясне-Руське та наявності відповідних заперечень», – сказано у рішенні суду.

Суд задовольнив позовні вимоги Рясне-Руської сільської ради у повному обсязі, скасував згадані розпорядження уряду в частині приєднання сільської ради до Львівської громади. Директор департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда повідомив ZAXID.NET, що на це рішення суду ЛОДА спільно з Львівською міськрадою подаватимуть апеляцію.

Село Рясне-Руське разом із селом Підрясне розміщені біля об’їзної дороги впритул до Львова, там офіційно проживає близько 3200 мешканців. ZAXID.NET писав про земельні зловживання керівництва села перед приєднанням до Львівської громади.

Нагадаємо, що навесні 2021 року Окружний адмінсуд Києва вирішив скасувати приєднання до Львівської громади села Малехів, а у вересні таке ж рішення суд прийняв щодо міста Дубляни. У Львівській ОДА та Львівській міськраді наполягають, що не бачать можливості для реалізації таких рішень судів на практиці. У юридичному управлінні ЛОДА розповіли ZAXID.NET, що у судах розглядається 10 позовів щодо різних громад на Львівщині. Окрім Малехова, Дублян та Рясне-Руське, ще є кілька позовів щодо скасування приєднання до Львова міста Винників.