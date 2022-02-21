Прильвівське місто Дубляни, де проживає понад 10 тис. мешканців, увійшло до Львівської громади за рішенням уряду у травні 2020 року

Верховний Суд зупинив рішення судів першої інстанції та апеляції про виключення міста Дубляни зі складу Львівської територіальної громади до закінчення їх перегляду в касаційному порядку. Відповідну ухвалу Верховний Суд прийняв 14 лютого, задовольнивши клопотання Львівської ОДА.

«Верховний Суд, розглянувши клопотання Львівської обласної державної адміністрації, зупинив виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 вересня 2021 року. До закінчення справи у касаційному порядку. Тобто, Дубляни є і будуть частиною Львівської громади», – повідомив 21 лютого заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач у Facebook.

Своєю ухвалою Верховний Суд задовольнив клопотання ЛОДА, яка у січні 2022 року подала касацію на попередні рішення судів щодо Дублян і звернулася з клопотанням про зупинення їх виконання до завершення розгляду справи в касаційному порядку. ЛОДА наполягада, що «реалізація вказаного рішення суду призведе до значних змін в адміністративно-територіальному устрої Львівської області».

Нагадаємо, у вересні 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув позов мешканця Дублян, координатора Комітету захисту прав громад Віталія Горбатенка та вирішив виключити місто Дубляни зі складу Львівської громади. Суд пояснив, що при включенні Дублян до складу Львівської громади було порушено передбачені законом принципи добровільності та прозорості. Це рішення у грудні підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд Києва.

Раніше цей суд скасував розпорядження уряду щодо приєднання прильвівського села Малехів до Львівської МТГ. У Львівській ОДА та Львівській міськраді заявляли, що не бачать юридичного механізму реалізації таких рішень судів.