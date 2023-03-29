Апеляційний суд не задовольнив скаргу Ігоря Хімчака

Львівський апеляційний суд не задовольнив скарги колишнього мера Миколаєва Ігоря Хімчака та його заступників – Романа Старовецького та Ігоря Гериліва. Прокурори довели, що у 2013 році колишні чиновники отримали хабар у розмірі понад 1 млн грн від підприємця з Харківщини, який хотів збудувати ливарний завод на території Миколаївської міської ради. В Офісі генерального прокурора у середу, 29 березня, зазначили, що мер проведе за ґратами 9 років, а його заступники по 8.

Чиновники обіцяли підприємцю вдвічі дешевше продати земельну ділянку через аукціон. «Окрім цього, вони запевняли, що зможуть знизити інвестиційне зобов'язання на будівництво вдвічі. Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури, залишив без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а вирок суду першої інстанції без змін», – розповіли у прес-службі Офісі генпрокурора.

Наразі вирок суду набув чинності. Винуватцям також заборонили обіймати організаційні чи адміністративні посади строком на 2 роки. Зазначимо, що на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень наразі не опублікували нове рішення суду.

Нагадаємо, що Сихівський районний суд у 2018 році виніс вирок меру Миколаєва Ігорю Хімчаку, спеціалісту з енергоощадження та комунальної власності міськради Ігорю Гериліву та спеціалісту-контролеру Миколаївського комунального підприємства Роману Старовецькому. Загальна сума хабара мала становити 2 млн грн, але чиновників затримали під час отримання першої частини грошей.

Після затримання Ігоря Хімчака у 2013 році Миколаїв до 2015 року був без міського голови. Тоді посаду мера обійняв Андрій Щебель. Проте Ігор Хімчак, коли перебував під слідством, брав участь у виборах і зайняв друге місце з розривом лише у 1,5 тис. голосів. Згодом посадовець був депутатом Миколаївської міськради.