Вищий антикорупційний суд засудив до восьми з половиною років позбавлення волі голову Баришівського райсуду Київської області Олександра Лисюка, який отримав хабар у 2,5 тис. доларів.

Про це в понеділок, 27 березня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Суддю Баришівського районного суду Київської області визнано винуватим в проханні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,5 тис. доларів США за ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ», – сказано в повідомленні.

Імені засудженого САП не назвала, однак «Українська правда» з посиланням на свої джерела в антикорупційних правоохоронних органах повідомила, що йдеться про суддю Лисюка.

Голову райсуду засудили до 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Вирок оголосили 27 березня 2023 року.

Його можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.