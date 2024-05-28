Волинський апеляційний суд збільшив вирок уродженцю села Столинські Смоляри за оголення статевого органу перед двома малолітніми дівчатами. Суд першої інстанції зобов’язав обвинуваченого заплатити по 30 тис. грн компенсації кожній з потерпілих, втім апеляційний суд, окрім штрафу, призначив йому три роки обмеження волі.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався 13 серпня 2023 року на території закинутого млина в селі Рівне. Близько 18:00 обвинувачений приїхав велосипедом до будівлі, де гуляли дві малолітні дівчинки. Чоловік розстібнув комбінезон та оголив перед ними статевий орган, після чого діти втекли. Про цей випадок одна з дівчат повідомила мамі, а та звернулася в поліцію.

За висновком судово-психіатричного експерта, волинянин «страждає на легку розумову відсталість із деякою емоційно-вольовою нестійкістю, що не позбавляє його здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними». Тому застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. Відомо, що обвинувачений розлучений та ніде не працює.

Любомльський районний суд призначив чоловіку три роки іспитового терміну й зобов’язав його заплатити по 30 000 грн моральної компенсації для кожної з постраждалих дівчат. Втім, Волинський апеляційний суд додатково призначив обвинуваченому обмеження волі на три роки з позбавленням права займатись навчальною та/чи виховною діяльністю осіб віком до 18 років.