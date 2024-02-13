Любомльський районний суд виніс вирок уродженцю села Столинські Смоляри Волинської області за оголення статевого органу перед двома малолітніми дівчатами. За скоєне чоловік має заплатити по 30 тис. грн моральної шкоди кожній з них. Також його внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як вказано у вироку суду від 9 лютого, 13 серпня 2023 року близько 18:00 обвинувачений приїхав велосипедом до будівлі закинутого млина в селі Рівне, де гуляли дві малолітні дівчинки. Чоловік розстібнув комбінезон та оголив перед ними статевий орган, після чого діти втекли. Про цей інцидент одна з дівчат повідомила мамі, а та звернулася в поліцію.

За висновком судово-психіатричного експерта, волинянин «страждає на легку розумову відсталість із деякою емоційно-вольовою нестійкістю, що не позбавляє його здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними». Тому застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. Відомо, що обвинувачений розлучений та ніде не працює.

Суддя Сергій Шеремета визнав винним чоловіка у розбещенні неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, проте замінив його на три роки іспитового терміну. Крім того, він має заплатити по 30 000 грн моральної шкоди для кожної з постраждалих дівчат. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.