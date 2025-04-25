Навесні городники активно готуються до посадкового сезону

Підживлення та обробка посадкового матеріалу – невіддільна частина підготовки до вирощування картоплі на власній ділянці. Від того, наскільки правильно підготовані бульби, залежить і врожайність, і стійкість рослин до хвороб. Одне з головних завдань – захистити картоплю ще до того, як вона потрапить у ґрунт. Чим обробити бульби, пише «Сенсація».

Однією з найпоширеніших проблем, яка чекає на картоплю в ґрунті, є парша. Ця хвороба вражає переважно поверхню бульб, утворюючи дрібні нарости, виразки або тріщини. Хоча на перший погляд вона здається не надто небезпечною, її збудники здатні зберігатися у ґрунті роками, погіршуючи якість майбутнього врожаю.

Щоб зменшити ризик інфікування, агрономи радять уважно переглядати картоплю перед висадкою. Обирати варто тільки здорові бульби, хоча й ті, що мають легкі ознаки парші, теж можуть підійти, за умови попередньої обробки. Для цього використовують простий, але ефективний розчин, який можна приготувати вдома з аптечних засобів.

До літра теплої води додають 10 подрібнених таблеток фурациліну та дві чайні ложки димексиду. У цьому розчині замочують бульби перед посадкою, що допомагає знищити бактерії на поверхні та знизити ризик розвитку хвороб. Через кілька тижнів після висадки рекомендується провести ще одну обробку, цього разу препаратом із сінною паличкою. Цей біологічний засіб активно пригнічує розвиток чорної парші в прикореневій зоні.