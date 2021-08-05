Devel Sixteen

У мережі з'явилося відео з прототипом Devel Sixteen – арабського гіперкара з 5000-сильним мотором. У ролику йдеться про те, що компанія досі продовжує приймати замовлення, хоча вперше про проект заговорили в далекому 2008 році.

Незважаючи на те, що Sixteen вже можна купити, до початку поставок ще далеко, так як модель тестують з мотором без системи турбонаддуву, яка і повинна забезпечити божевільну віддачу. Назва гіперкару має пряме відношення до двигуна, яким він оснащується – це 12,3-літровий агрегат з 16 циліндрами.

За розрахунками Devel, потужність повинна досягти 5000 кінських сил і навіть більше. Розгін до сотні займе менше двох секунд. Максимальна швидкість руху складе приголомшливі 560 км/год. При цьому гіперкар отримає лише задній привід.

Прийом замовлень на Devel Sixteen офіційно відкрили в 2017 році. Однак в процесі роботи над диво-автомобілем інженери зіткнулися з цілою низкою проблем. Крім того, було витрачено багато часу на те, щоб виправити аеродинаміку суперкупе. У тому числі і з цієї причини компанія не поспішає розсекречувати фінальний дизайн моделі, так що поки нам залишається милуватися лише прототипом і незалежними рендерами можливого вигляду товарної машини.

Втім, для Devel це не єдиний проект. В обоймі марки є також позашляховик Sixty з шістьма колесами, і всі вони - провідні. У моторному відсіку гіганта працює 8-циліндровий дизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 700 к.с. Однак на сьогоднішній день і ця машина в серію ще не запущена.