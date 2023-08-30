Аргентинська благодійна фундація передала в Україну 30 трициклів

Аргентинський спортсмен Жан Маджі пропонує відкрити у Львові завод з виробництва спецтранспорту для людей з інвалідністю. Цю пропозицію він обговорив з міським головою Львова Андрієм Садовим під час зустрічі у ратуші 30 серпня. Трициклети – адаптовані триколісні велосипеди, які будуть зручні у використанні для людей з інвалідністю і яким Жан Маджі користується сам.

«Аргентинський спортсмен Жан Маджі є першою людиною з інвалідністю, яка проїхала на адаптованому велосипеді по Гімалаях, перетнула Анди на коні, ступила на берег Антарктиди і наразі готується до польоту в космос», – повідомила прес-служба ЛМР.

Жан Маджі на вершині Гімалаїв (фото з Facebook)

У середу, 30 серпня, він приїхав до Львова та зустрівся з мером міста, який презентував аргентинцю екосистему Unbroken, яку розбудовують у Львові. Фундація Жана Маджі займається в Аргентині серійним виробництвом трициклетів для людей з інвалідністю. Торік перші трициклети вже передали українцям. Зараз аргентинець запропонував свою допомогу для запуску виробництва трициклетів у Львові. Він пропонує безкоштовну проектну документацію, щоб запустити фабрику з виробництва трициклетів у Львові.

«У 2022 році ми з фонду відправили до України 20 велосипедів. Ще 10 зараз очікують у Варшаві. Ми хочемо подарувати проект створення велосипедів вам, щоб тут була власна фабрика. Саме тому ми тут», – цитує Жана Маджі прес-служба ЛМР.

Міський голова Львова зазначив, що у Львові раніше виготовляли велосипеди.

«Я думаю, що зараз ми можемо зробити спеціалізоване виробництво. Воно може стати черговим пазлом нашої екосистеми Unbroken. Ми потребуємо найкращого досвіду, який сьогодні є у світі, щоб такі проекти втілити в Україні. Якщо ви станете нашими партнерами, і ми разом реалізуємо те, що ви вже добре вмієте робити, успіх буде вдвічі більшим», – наголосив Андрій Садовий.

Жан Маджі під час зустрічі з мером Львова (фото ЛМР)

Фундація Жана Маджі – це приватна некомерційна організація, створена для сприяння дітям з інвалідністю за допомогою спорту. Його заснували в 2016 році в Кордові (Аргентина), а з 2020 року працює в США.

Нагадаємо, у Львові створили хаб для релокованого медичного бізнесу. Першим резидентом центру стане компанія Esper Bionics, український виробник біонічних протезів.