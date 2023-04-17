У Львові встановили приміщення, де працюватимуть протезні підприємства

На території Першого медичного об'єднання Львова встановили споруду для релокованих підприємств, які виготовляють протези. Там діятимуть кімнати для окремих виробництв та спільна протезна майстерня з обладнанням для ламінування та карбонізації протезів. У прес-службі Львівської міської ради у понеділок, 17 квітня, розповіли, що виробництва користуватимуться приміщеннями на пільгових умовах.

«Завдяки грантовій підтримці UNDP Ukraine/ПРООН в Україні, на території Першого медичного об'єднання Львова, встановили виробничу споруду, площею 450 кв. м, для розміщення релокованих підприємств, які виробляють протези, та для муніципальної майстерні з виробництва протезів. Технічне завдання споруди та внутрішнє облаштування обладнанням розроблено спільно з провідними світовими компаніями з виробництва протезів Esper Bionics та Ottobock. До слова, грантова підтримка Програми розвитку ООН становить 5,5 млн грн», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Площа приміщення становить 450 кв. м

В управлінні інвестицій та проектів ЛМР додали, що місто разом з програмою розвитку ООН напрацьовує алгоритм, за яким обиратимуть підприємства, які на пільгових умовах діятимуть у центрі. Пільгова оренда може тривати до двох років.

Нагадаємо, що у Львові ветерану Ігорю Крупнову вживили протез у кістку. Операція такого типу сталася вперше в історії української медицини.