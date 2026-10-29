На аукціоні продали приміщення цокольного поверху загальною площею 37,1 м²

Львівська міська рада продала за 1,720 млн грн нежитлове приміщення цокольного поверху на вул. Івана Богуна, 7. Приміщення купив 45-річний архітектор Олег Трофименко.

Йдеться про приміщення цокольного поверху загальною площею 37,1 м² у Франківському районі на вул. Івана Богуна, 7 у Львові. Триповерхова будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, збудована у 1906-1907 роках. На аукціон її виставили 20 жовтня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною – 1,1 млн грн. Аукціон, в якому взяло участь троє учасників, відбувся 28 жовтня.

Найвищу ставку запропонував архітектор з Львівщини Олег Трофименко – 1,720 млн грн, що лише на 1 грн більше від пропозиції іншого учасника торгів. Відтак вартість одного квадратного метра становить близько 46,3 тис. грн або 1,01 тис. доларів за актуальним курсом НБУ. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

Зазначимо, на початку жовтня будівлю виставили на продаж зі стартовою ціною понад 2,2 млн грн, однак через відсутність учасників аукціон не відбувся. Згодом міська рада повторно виставила об’єкт на торги, знизивши його початкову ціну на 50%.

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Фото зі сторінки аукціону

За даними аналітичної системи YouControl, 45-річний Олег Трофименко займається підприємницькою діяльністю з 2012 року. Основний вид його діяльності – у сфері архітектури.

Додамо, що будинок побудований у 1906-1907 роках проєктним бюро відомого львівського архітектора та будівничого Івана Левинського. Декоративне оздоблення будівлі характерне для пізньої сецесії. Фасад прикрашають майоліковий фриз під карнизом і дві керамічні панелі, викладені за принципом шахівниці.