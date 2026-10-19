37-річний мешканець, який ввозив цю техніку, підозрюється в контрабанді в особливо великих розмірах

Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж конфісковану техніку Apple, яку мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти в Україну в січні 2026 року. Загалом ідеться про 819 одиниць товару, серед яких 500 смартфонів, майже 200 навушників та 100 годинників, повідомляється на сайті АРМА.

Під час вилучення товару на митниці в пункті пропуску «Нижанковичі» його вартість, як повідомляв ZAXID.NET, оцінили у 35,5 млн грн. Щоправда, тоді ішлося про 829 одиниць, а зараз на реалізацію виставили 819.

Ідеться про смартфони Apple моделі iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 16 Pro, 15 Plus з різною ємністю оперативної пам’яті (роздрібна ціна в магазинах становить від 58 до 86 тис. грн), навушники AirPods Pro 2nd Gen (ціна в магазинах – 8–12тис. грн) та розумні годинники Apple Watch SE Gen 2 (7–14 тис. грн).

Контрабанду митники виявили 16 січня в пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце». З Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic, його 37-річний водій – житель Самбірщини – для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор». Під час поглибленого огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто спеціально обладнане сховище.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті про контрабанду товарів ККУ. Санкція статті передбачає штраф від 510 до 850 тис. грн або позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.

Згідно з судовими документами у цій справі, оприлюдненими в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у червні був також накладений арешт на квартиру підозрюваного у контрабанді для її подальшої конфіскації, проте обвинувачений встиг за два дні подарувати квартиру дружині. Та подала клопотання про скасування арешту на нерухомість і суд його задовольнив.

Також у матеріалах справи зазначено, що підозрюваний – має третю групу інвалідності унаслідок війни та виховує з дружиною двох дітей. Через інвалідність він виключений з військового обліку і з 1 січня до 18 червня 2026 року 34 рази перетинав державний кордон.

Вироку у справі наразі немає, підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.