АРМА виявило нові активи підозрюваних у корупції посадовців медичних закладів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило у підозрюваних в корупції посадовців МСЕК нові активи. Серед них – сотні квартир, мільйони гривень, елітні автомобілі тощо. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомила голова АРМА Олена Дума.

За словами Олени Думи, АРМА наразі активно займається розшуком активів працівників медичних закладів, РТЦК та СП, ВЛК та МСЕК, які причетні до корупційних схем. Йдеться, зокрема, про підробку медичних документів для отримання статусу інваліда військовозобов’язаним, що надавало їм можливість уникнути мобілізації.

Наразі співробітники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів кримінальних проваджень та їхнього оточення. Йдеться про:

128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси);

140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва);

30 автомобілів (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо);

корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії);

мільйони гривень на рахунках в банках;

зброю.

Олена Дума зазначила, що велику кількість з виявлених активів фігуранти кримінальних проваджень набули саме під час повномасштабного вторгнення та оформили на близьких їм людей.

«Це тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном», – зазначила Олена Дума.

Інформацію про виявлене майно передали до правоохоронних органів. Наразі агенство очікує ухвали судів щодо передачі цих активів в управління АРМА.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ повідомила, від початку 2024 року 64 посадовці обласних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у корупції. Крім того, вже скасовані 4106 висновків про інвалідність, які призначали за допомогою підробних документів.

Того ж дня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо ліквідації усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та притягнення до відповідальності підозрюваних у корупції посадовців.