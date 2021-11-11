Серед переданої для Міноборони зброї – 36 ракет 5В27Д

Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію вилученого під час спецоперацій озброєння на 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом.

«Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, СБУ передала міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн, а саме:

гранатомети, міни та постріли до гранатометів;

вибухові речовини;

36 ракет 5В27Д та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу «Су» та «МіГ»);

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

«Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку», – пояснили правоохоронці. Зазначено, що СБУ вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

У Міноборони переконані, що використання військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.