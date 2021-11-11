Арсенал Міноборони вперше в історії поповнився вилученою зброєю
СБУ передала Міноборони вилучену під час спецоперацій зброю на 1 млрд грн
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Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію вилученого під час спецоперацій озброєння на 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом.
«Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України», – йдеться в повідомленні.
Таким чином, СБУ передала міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн, а саме:
- гранатомети, міни та постріли до гранатометів;
- вибухові речовини;
- 36 ракет 5В27Д та супутнє обладнання до них;
- складові до вогнепальної нарізної зброї;
- двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу «Су» та «МіГ»);
- комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
- фосфорні та соляні кислоти.
«Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку», – пояснили правоохоронці. Зазначено, що СБУ вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
У Міноборони переконані, що використання військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.
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