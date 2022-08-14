Марта Фєдіна здобула вже чотири золота на ЧЄ-2022 з водних видів спорту в Римі

Українська синхроністка Марта Фєдіна виграла четверту золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Римі. У фіналі довільного соло Марті вдалося виконати програму на 94,6333 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць і перевершило її фінальний результат на чемпіонаті світу (93,8), пише УНІАН.

Для 20-річної Марти Фєдіної це перше в кар'єрі європейське золото саме в довільному соло. Крім того, ця нагорода стала знаковою для України - це перший тріумф нашої країни в історії в цій дисципліні.

Всього на ЧЄ-2022 в Римі Україна виграла вже п'ять золотих медалей.

Нагадаємо, 11 серпня Фєдіна здобула золото з артистичного плавання у командній технічній програмі. Воно стало першим в історії України.

12 серпня вона здобула золото у довільному соло і в гайлайті.

Для Фєдіної це 13 в кар'єрі медаль чемпіонату Європи та вже дев'яте золото. У соло Марта піднялася на п'єдестал Євро вчетверте в кар'єрі й утретє стала чемпіонкою.