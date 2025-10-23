Кожної осені, коли на вулиці стрімко холоднішає, ми чекаємо того самого бабиного літа – атмосферної золотої осені, яка надихає на затишні вечори та романтичні побачення. ZAXID.NET пропонує добірку романтичних фільмів із теплою осінньою атмосферою.

«Вам лист» (1998)

You've Got Mail

Кетлін Келлі успадкувала книжкову крамницю від матері. Неподалік Джо Фокс відкриває новий магазин з книгами, що може спричинити банкрутство її крамниці. Сусіди починають ворогувати, хоча вони листуються в інтернеті, відкриваючи все більше одне про одного. Дія фільму відбувається восени, а сама картина наповнена міськими осінніми пейзажами.

«Осінь у Нью-Йорку» (2000)

Autumn In New York

Вілл Кін – власник елітного ресторану в Нью-Йорку, плейбой і прихильник інтрижок. Після знайомства з удвічі молодшою Шарлоттою Філдінг він дозволяє собі захопитися нею, вважаючи, що цей зв’язок також буде інтрижкою. Однак справжнє кохання кардинально змінить його уявлення про жінок.

«Будинок біля озера» (2006)

The Lake House

Кейт Форстер після розставання з хлопцем вирішує переїхати з орендованого будинку за містом, щоб почати життя все з чистого аркуша. Вона залишає в поштовій скриньці лист для наступного мешканця, пояснюючи йому деякі нюанси. Ним виявляється Алекс Уайлер – самотній архітектор, батько якого і побудував цей будинок. Він читає послання, але не може зрозуміти, чому описане там не збігається з дійсністю. Це спонукає Алекса написати відповідь. Через кілька днів листування герої розуміють, що живуть в різний час: він – у 2004 році, вона – у 2006.

«Солодкий листопад» (2001)

Sweet November

Успішний рекламний агент Нельсон Мосс завжди ставить кар’єру на перше місце, жертвуючи особистим життям. Одного разу він зустрівся з Сарою, яка жила зовсім не так, як Нельсон. Їхнє знайомство було випадковим і не передбачало тривалих стосунків, проте все пішло не за планом – Нельсон закохався. Сара запропонувала йому разом провести листопад, а потім розлучитися без жалю. Погодившись на ці умови, Нельсон дуже скоро відчув, що його життя насправді сильно змінилося – стало набагато яскравішим і цікавішим. Але Сара не збирається продовжувати з ним стосунки.

​​«Легенди осені» (1994)

Legends of the Fall

На початку XX ст. в американському штаті Монтана відставний кавалерійський полковник Вільям Ладлов живе в пустелі з трьома синами Трістаном, Альфредом і Семюелем. Одного разу молодший син повернувся з коледжу з Сюзанною, яку назвав своєю нареченою. Вона увійшла в їхню сімʼю і неймовірним чином змінила долі всіх її членів.

«Маленькі жінки» (2019)

Little Women

Сюжет фільму заснований на житті сестер Марч, які мешкають в Конкорді, штат Массачусетс, в часи Громадянської війни в США. Батько сестер поїхав на війну, а всі турботи лягли на плечі Мармі, якій доводиться стежити не тільки за будинком і дочками, а й за всіма рахунками. Усталене життя героїнь сколихне поява сусіда Лорі, дружба з яким може обернутися великими неприємностями.

«Останнє кохання Містера Моргана» (2013)

Mr. Morgan's Last Love

Втративши кілька років тому кохану дружину, професор Метью Морган живе на самоті, поки не зустрічає молоду дівчину Полін. Вона теж викладає, але танці. Попри різницю в покоління між ними виникає дружба, корисна їм обом. Ці дивні відносини розкриють їх обох з нових сторін.

«Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989)

When Harry Met Sally

Одного разу дівчина Гаррі попросила його відвезти її подругу Саллі в Нью-Йорк. У поїздці вони розговорилися і відчули пристрасний зв’язок. Наступного разу вони зустрілися через 5 років на борту літака. Гарі збирався одружитися, а в Саллі був хлопець. На пропозицію Гарі просто повечеряти разом Саллі відмовила. Через ще 6 років вони зустрілися в невеличкій крамничці. Гаррі вже встиг розлучитися, а Саллі – розпрощалась із хлопцем, і з цієї миті в них починається новий етап спілкування. Та чи переросте воно з дружби у кохання?