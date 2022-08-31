Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon продовжує виконувати свої зобов’язання перед інвесторами під час війни. У серпні девелопер видав понад 220 ключів власникам квартир у новому зеленому куточку Львова – ЖК Avalon Holiday.

Avalon Holiday – це про функціональний мінімалізм та легкість геометричних форм, світлі фасади та стриманий декор, а також про низьку поверховість будинків. Комфорт мешканців тут продумано до найменших деталей – від приміщень для зберігання дитячих візочків до функціональних розвивальних дитячих майданчиків.

Проте якісне та комфортне житло – це не все, що потрібно тепер інвесторам. Українці дедалі частіше обирають житлові комплекси з хорошою інфраструктурою довкола, з подвір’ями без машин, безпечними дитячими майданчиками та з концептуальними зеленими зонами. Тому значну увагу Avalon приділив озелененню території та ландшафтному дизайну.

Концепція озеленення Avalon Holiday – це зручний і лаконічний простір для відпочинку та прогулянок як мешканців житлового комплексу, так і їхніх гостей. Проект виконала компанія «Галсад» і, зокрема, ландшафтна дизайнерка Ольга Шуст.

«Особливими акцентом у дизайні стали шестигранники – куничники, міскантуси та пенісетуми, які стилістично поєднані із архітектурою та дають відчуття легкості і гармонії. Вони чудово підкреслюють дерева із ажурними кронами, які створюватимуть комфортний затінок. Гарним акцентом в озелененні є композиції із чебрецем та гортензіями, які забезпечують декоративність від початку весни до зими. Індивідуальність ЖК підкреслить щільний та яскравий живопліт з грабів та пухироплідників», – пояснює дизайнерка.

Нагадаємо, що інвестиційно-девелоперська компанія Avalon вже видала понад 800 ключів від початку війни своїм інвесторам від зданих в експлуатацію квартир в житлових комплексах Avalon Flex та Avalon Zelena Street. Avalon своїм власним капіталом та капіталом основних партнерів несе повну відповідальність за збереження інвестицій своїх клієнтів, що гарантує завершення будівництва усіх початих до війни проектів компанії. Більше проектів компанії можна переглянути на сайті Avalon.

Avalon – інвестиційно-девелоперський преміум-бренд, заснований у Львові 2014 року для управління прямими девелоперськими інвестиціями комерційної та житлової нерухомості. З 2014 року компанія «Авалон інк.» під брендом Avalon успішно залучила більше 6 тисяч інвесторів, реалізувала 12 інвестиційно-девелоперських проектів житлової та комерційної нерухомості на понад 500 тис. м2.