Як правильно літати з Ryanair.

Квиток за напрямком Київ – Мілан коштуватиме 930 гривень

Авіакомпанія МАУ анонсувала розпродаж квитків зі знижкою до 50% на 54 напрямки. Акція відбудеться протягом 23-25 листопада до 26-річчя компанії та «Чорної п’ятниці», інформує The Village.

Зазначається, що зокрема квитки на рейс Київ–Мілан коштуватимуть 930 грн, на Київ–Брюссель – 1 437 грн, на Київ–Пекін – 7 690 грн на Київ–Барселона – 1 634 грн, на Київ–Рим – 1 634 грн.

Утім дати рейсів зі знижкою поки невідомі. Придбати акційні квитки можна буде за посиланням.

Як писав ZAXID.NET, МАУ змінила правила перевезення ручного багажу з січня 2019 року. Невдовзі пасажирам авіакомпанії зменшать кількість предметів, які можна безкоштовно взяти до літака.