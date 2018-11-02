Авіакомпанія МАУ анонсувала розпродаж квитків зі знижкою до 50%

Утім дати рейсів зі знижкою поки невідомі

ЕкономікаКатерина Чурилова, 2 листопада31070

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Авіакомпанія МАУ анонсувала розпродаж квитків зі знижкою до 50%
фото ілюстративне, «Думская»
Квиток за напрямком Київ – Мілан коштуватиме 930 гривень

Авіакомпанія МАУ анонсувала розпродаж квитків зі знижкою до 50% на 54 напрямки. Акція відбудеться протягом 23-25 листопада до 26-річчя компанії та «Чорної п’ятниці», інформує The Village.

Зазначається, що зокрема квитки на рейс Київ–Мілан коштуватимуть 930 грн, на Київ–Брюссель – 1 437 грн, на Київ–Пекін – 7 690 грн на Київ–Барселона – 1 634 грн, на Київ–Рим – 1 634 грн.

Утім дати рейсів зі знижкою поки невідомі. Придбати акційні квитки можна буде за посиланням.

Як писав ZAXID.NET, МАУ змінила правила перевезення ручного багажу з січня 2019 року. Невдовзі пасажирам авіакомпанії зменшать кількість предметів, які можна безкоштовно взяти до літака.

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