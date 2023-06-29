Австрійський канцлер Карл Негаммер

Австрія виступатиме проти ухвалення гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу. Про це заявив австрійський канцлер Карл Негаммер у кулуарах першого дня саміту ЄС у четвер, 29 червня, пише Deutsche Welle.

Як пише видання, канцлер дав зрозуміти, що Австрія відмовиться дати необхідну згоду на такі зобов'язання. Аналогічної позиції дотримуватимуться також Ірландія, Кіпр та Мальта.

«Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. – Ред.) не можуть існувати», – заявив він.

Деякі держави-члени напередодні дводенної зустрічі глав держав і урядів членів ЄС закликали Брюссель подбати про гарантії безпеки Києву на період після закінчення розв'язаної Росією війни проти України. Вони могли б включати конкретні обіцянки військової допомоги або зобов'язання щодо допомоги у разі нападу.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц коротко прокоментував тему гарантій безпеки. ФРН «разом із найближчими союзниками вже тривалий час веде такі дискусії з Україною» та продовжить їх, заявив глава німецького уряду.

У проекті підсумкового комюніке учасників саміту йдеться не про гарантії безпеки, а про обіцянки у сфері безпеки, які зазвичай не мають на увазі пряму військову підтримку.

«Європейський Союз і держави-члени готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні обіцянки в галузі безпеки щодо України, які допоможуть Україні у довгостроковій обороні, стримуванні актів агресії та протидії зусиллям щодо дестабілізації», – йдеться у витягу з документа.