В рамках місії EUMAM Ukraine відбувається індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка військовослужбовців ЗСУ

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) вже підготувала 15 тис. бійців Збройних сил України. Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, УНІАН.

«Гарні новини: європейська тренувальна місія завершила початкову мету з навчання 15 тис. українських солдатів. І ми підготуємо ще 15 тисяч до кінця року», – сказав Боррель.

За словами представника ЄС, успіх і рівень оборони України залежать не лише від мужності українських солдат і народу, але й також від темпів постачання озброєння і боєприпасів.

У цьому зв'язку він сказав, що Євросоюз повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а ця допомога має посилюватися і розширюватися, у тому числі це стосується потреби у більшій кількості систем протиповітряної оборони. На його думку, саме це призведе до реальних змін на полі бою і має вирішальне значення.

«Я наголосив, що кожен день затримок у наших поставках має вимірюватися людськими життями. Це не справа коштів. Це справа людей, яких вбивають, і солдат, які гинуть або зазнають поранень. Я наполегливо закликав усіх міністрів прискорити поставки і брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для України, а також завершити роботу над виділенням наступного траншу в рамках Європейського фонду миру», – заявив Боррель.

Зазначимо, що 17 жовтня 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM Ukraine). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.