Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16. Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Боррель привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, додавши, що Сили оборони країни їх потребують.

«Навчання пілотів вже почалися, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні цю зброю [F-16]», – наголосив він.

Нагадаємо, що Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі. Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського «тверде запевнення», що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

У Повітряних силах України вважають, що у майбутньому українські військові можуть отримати від зарубіжних партнерів «кілька десятків винищувачів F-16».

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат також наголосив, що з винищувачем F-16 зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM тощо. Зокрема, F-16 допоможе українським захисникам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. За його словами, ці винищувачі «здатні навести порядок і на морі», маючи протикорабельні ракети, оскільки F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети «Гарпун» у тому числі.