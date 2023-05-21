Повітряні сили розповіли, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна
За словами Юрія Ігната, на початковому етапі Україна може отримати десятки літаків.
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У майбутньому українські військові можуть отримати від зарубіжних партнерів «кілька десятків винищувачів F-16». Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, на початковому етапі йдеться про передачу одразу десятків літаків.
«Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. У нашому варіанті це від 12 літаків, у західних ескадрильях більше – до 18. Таким чином, кілька десятків літаків можє бути передано Україні на початковому етапі для вирішення поточних завдань», – сказав Ігнат.
За його словами, вже у мирний час Україна зможе замінити весь парк радянської техніки, до якого зараз входять чотири типи – Су-24, Су-25, Су-27 та МіГ-29 – єдиним типом літака, таким як F-16.
Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16. Україна просить як мінімум дві ескадрильї по 12 літаків у кожній, але загалом хоче отримати від 40 до 50 цих літаків.