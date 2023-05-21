Вже у мирний час Україна зможе замінити весь парк радянської техніки на F-16

У майбутньому українські військові можуть отримати від зарубіжних партнерів «кілька десятків винищувачів F-16». Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, на початковому етапі йдеться про передачу одразу десятків літаків.

«Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. У нашому варіанті це від 12 літаків, у західних ескадрильях більше – до 18. Таким чином, кілька десятків літаків можє бути передано Україні на початковому етапі для вирішення поточних завдань», – сказав Ігнат.

За його словами, вже у мирний час Україна зможе замінити весь парк радянської техніки, до якого зараз входять чотири типи – Су-24, Су-25, Су-27 та МіГ-29 – єдиним типом літака, таким як F-16.