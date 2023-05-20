F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях

Коли ЗСУ отримають сучасні винищувачі F-16 – Україна переможе у війні. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, багатоцільовий літак може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях. Також F-16 буде перекривати нашу територію там, де немає комплексів протиповітряної оборони.

«Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну», – сказав він. Речник ПС зазначив, що ці літаки стануть на бойове чергування у різних регіонах на оперативних аеродромах.

«Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України», – сказав він.

Ігнат пояснив, хоча Україна і отримує західні системи ППО, серед яких, NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ - Crotale, Gepard, Avenger - територія країни та протяжність державного кордону велика. Сама лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя, складає понад 2,5 тисячі кілометрів.

«Відповідно, перекрити комплексами ППО, на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен F-16, у якого є знизу зенітно-ракетне прикриття і зверху винищувальне, тобто він також є частина ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16», –пояснив Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ також наголосив, що з винищувачем F-16 зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM тощо. Зокрема, F-16 допоможе українським захисникам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. За його словами, ці винищувачі «здатні навести порядок і на морі», маючи протикорабельні ракети, оскільки F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети «Гарпун» у тому числі.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16. Україна просить як мінімум дві ескадрильї по 12 літаків у кожній, але загалом хоче отримати від 40 до 50 цих літаків.