Президент США Джо Байден (в центрі) і державний секретар США Ентоні Блінкен (праворуч) прибувають на авіабазу морської піхоти Івакуні 18 травня 2023 року в Івакуні, Японія

Основною «рушійною силою», яка змусила президента США Джо Байдена змінити думку щодо надання Україні винищувачів F-16, став державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомила газета The Washington Post.

Журналісти нагадали, що Україна понад рік просила F-16 для боротьби з російською армією, проте адміністрація Байдена, маючи в арсеналі понад 1000 винищувачів і принаймі стільки ж продавши союзникам, відмовляла у їхньому постачанні та забороняла це третім країнам. Та раптом Байден погодився, аби союзники, які мають винищувачі, надали їх Україні, як тільки постачання та матеріально-технічне забезпечення будуть узгоджені, а українські пілоти й механіки навчаться ними користуватися.

Офіційні особи у Європі, США та Україні наголосили, що Байден змінив своє рішення через постійний тиск з боку союзників, Конгресу США та президента України Володимира Зеленського. Водночас офіційні особи США, імена яких у публікації не називаються, додали, що головною рушійною силою у Білому домі, яка намагалась дозволити союзникам передавати Україні винищувачі й активно працювала з НАТО, став держсекретар Ентоні Блінкен.

Журналісти стверджують, що Блінкен також відіграв подібну роль тоді, коли країни НАТО вагались щодо надання Україні сучасних танків. Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams, незважаючи на небажання Пентагону, переконавшись, що союзники по обидва боки Атлантики беруть на себе ці зобов'язання в тандемі.

Однак у публікації також зазначається, що час отримання винищувачів може бути не таким, на який сподіваються в Україні, оскільки тим, хто готовий буде надати літаки – насамперед країнам Північної Європи, такі як Данія, Нідерланди, Норвегія, Польща – потрібно буде спершу перевірити свої запаси та почати навчання українських пілотів. Також Білому дому потрібно спершу офіційно повідомити Конгрес США і надати йому можливість заперечити, щоб треті країни мали можливість передавати американські винищувачі. На відповідь у Конгресу є 30 днів, але вони скорочуються до 15, якщо країна, яка хоче отримати схвалення, є членом НАТО чи іншою близькою країною у сфері оборони.

Нагадаємо, 19 травня Президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.

Україна просить як мінімум дві ескадрильї по 12 літаків у кожній, але загалом хоче отримати від 40 до 50 цих літаків.