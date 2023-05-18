Українська бригада чисельністю від трьох до п’яти тисяч військовослужбовців пройшла навчання у Швеції на сучасній західній техніці. Про це повідомляє The Times.

За даними The Times, українська бригада, що проходить підготовку у Швеції, оснащена танками Leopard 2, бойовими машинами CV-90 та артилерійськими системами Archer, «що робить її одним з найпотужніших підрозділів Збройних сил України».

«Цього місяця [у травні] вона повернулася в Україну, готовою до бою», – пише британська газета.

Це стало першим повідомленням у ЗМІ про навчання українських підрозділів у Швеції. Офіційно шведські Сили оборони інформацію не підтверджують і не спростовують. Раніше повідомлося, що Швеція направить своїх інструкторів до Британії, де вони приєднаються до навчання військовослужбовців Збройних Сил України.