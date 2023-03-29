Шведські військові інструктори навчають українських воїнів у Великій Британії, березень 2023

Військові інструктори шведської армії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗСУ у Великій Британії проводять заняття з організації та проведення засадних і бойових дій у лісистій місцевості, повідомив у середу, 29 березня, Генштаб ЗСУ.

Як пояснили в Генштабі, ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних сил України, щоб військовослужбовці, які мають мінімальний військовий досвід або не мають його взагалі, могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України. Таким чином, під керівництвом шведських військових інструкторів новобранці Збройних сил України стають більш підготовленими до умов оборони та наступу.

У Генштабі зазначили, що контингент шведських інструкторів прибув до Великої Британії у 2023 році.

Навчання українських військових у Великій Британії стартувало у липні минулого року. Загалом за півроку британські інструктори навчили майже десять тисяч українських військових. З січня 2023 року в Британії заплановано навчання для ще 19,2 тисяч українських солдатів і офіцерів.