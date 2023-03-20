Пуск ракети Aster 30 з бойової машини ЗРК SAMP/T, 2013

Група з близько 20 українських військових пройшла курс навчання з використання італійсько-французького зенітного комплексу SAMP/T, який, як очікується, передадуть Україні цієї весни, повідомили агенція ANSA та газета Il Giornale D’Italia.

«Міністерство оборони підтвердило присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Латино, але заявило, що навчання завершено. Їхня присутність в Італії зумовлена навчанням використання батареї SAMP/T», – пише газета.

Навчальна операція не афішувалась. Невідомо, коли саме українці прилетіли до Італії, але спецрейсом їх доставили до Пратіка-ді-Мари (Рим) та Сабаудії. Вони не могли покидати казарми.

«Тисячам італійських солдатів, дислокованих на цих базах, заборонили розмовляти з гостями. Інші військові з Києва, як повідомили в Міноборони Італії, проходили курс у піхотній школі Чезано (Рим) для тренувань на деяких видах бронетехніки», – йдеться в матеріалі Il Giornale D'Italia.

Як зазначає «Громадське», на початку лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповідав, що підрозділи українських зенітних ракетних військ поїхали за кордон на навчання з керування системами SAMP/T-Mamba. Але він не вказував, до якої країни.

Надання Україні системи ППО SAMP/T Італія та Франція анонсували за підсумками дев’ятого засідання у форматі «Рамштайн» 14 лютого. Заявлялося, що цей комплекс запрацює в Україні протягом 7-8 тижнів. Також Франція та Італія підписали контракт на придбання до 700 ракет Aster, які підходять для систем SAMP/T.

SAMP/T – наземний зенітно-ракетний комплекс, призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Як писав «Мілітарний», така система має дальність виявлення цілей до 80 кілометрів. Вона може запускати 8 ракет за 10 секунд.

Як повідомляють італійські ЗМІ, система протиповітряної оборони SAMP/T здатна захищати від атак безпілотників, ракет та авіації та є найвагомішим внеском Італії у безпеку України.

За даними ЗМІ, комплекс коштує 700 мільйонів євро й оснащений ракетами Aster вартістю від 400 тисяч до двох мільйонів євро кожна. Загалом Італія має лише п'ять таких комплексів, один із яких уже розгорнутий у Словаччині для захисту східного флангу НАТО.