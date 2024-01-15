Оновлений інтер'єр на АЗС

Австрійська мережа AMIC ENERGY зустрічає відвідувачів на АЗС з оновленим інтер'єром у стилі loft, запрошуючи до неповторного комфорту, націленого на турботу та затишок. АЗС з новим дизайном розташована у селі Дмитрівка Рівненської області за адресою вул. Терчинська, 1-А.

Ця заправка настільки популярна серед водіїв та мандрівників, що компанія вирішила зробити реновацію автозаправної станції у напрямку західного кордону країни, перетворивши її на зручне місце зупинки. На АЗС реалізовано низку рішень, які дають змогу клієнтам не тільки заправити автівку якісним європейським пальним, а й комфортно перепочити у дорозі.

«Для нас вкрай важливо забезпечувати не лише європейським пальним, а ще й створити зручні умови для кожного нашого клієнта. Сьогодні усі АЗС AMIC ENERGY – це Пункти незламності, що забезпечують теплом та комфортом у найскрутніші моменти. Тому ми вирішили переглянути концепцію АЗС, щоб відвідувачам було затишно», – каже Аудрис Стропус, генеральний директор ПІІ «АМІК УКРАЇНА».

АЗС у Рівненській області стала першою станцією з оновленим інтер'єрним рішенням. Ба більше, новий дизайн впроваджено ще на 2 автозаправних станціях мережі у Хмельницькій та Волинській областях (автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Знам'янка км 276+760 та місто Нововолинськ відповідно). Ці локації мають новий урбаністичний інтер'єр, що підкреслює новації, які започатковує компанія у роботі з клієнтами.

Окрім лаконічних природних кольорів, AMIC ENERGY збільшує зону відпочинку для зручних зупинок як для дорослих, так і малечі. Тепер навігація по АЗС стала простішою, відпочинок – ще комфортнішим, а всім відвідувачам завжди доступне найсмачніше фреш-меню FoodPoint, де кожен знайде щось для себе.

Робота AMIC ENERGY в Україні

Австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY працює в Україні з 2015 року та зазнала суттєвих збитків після 24 лютого 2022-го. Так, було пошкоджено чи знищено значну частину станцій, а у Бородянці частково зруйнували одну із найбільших нафтобаз країни. 13 АЗС вже відновили свою роботу.

За попередніми оцінками, втрати компанії становлять близько 450 мільйонів гривень. Через завдані збитки у січні 2023 року «АМІК УКРАЇНА» подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ відкрив провадження.

Благодійні ініціативи AMIC ENERGY

З перших днів повномасштабного вторгнення AMIC ENERGY підтримує Сили безпеки та оборони України, передавши:

майже 350 тисяч літрів пального,

засоби індивідуального захисту,

квадрокоптери,

павербанки,

тепловізори,

автомобілі,

комплекс придушення каналів управління БПЛА,

інше обладнання та речі для ЗСУ, ТРО тощо.

Також тривають акція «Незламна Кава», спрямована на відновлення Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей, та благодійна ініціатива MAVIC від AMIC, в межах якої 5 гривень з кожного паливного чека перераховуються на закупівлю дронів DJI MAVIC на потреби ЗСУ.