Австрійська мережа автозаправок AMIC ENERGY зустрічає клієнтів у новому форматі
Компанія подбала про те, аби зупинки на АЗС були ще комфортнішими
Австрійська мережа AMIC ENERGY зустрічає відвідувачів на АЗС з оновленим інтер'єром у стилі loft, запрошуючи до неповторного комфорту, націленого на турботу та затишок. АЗС з новим дизайном розташована у селі Дмитрівка Рівненської області за адресою вул. Терчинська, 1-А.
Ця заправка настільки популярна серед водіїв та мандрівників, що компанія вирішила зробити реновацію автозаправної станції у напрямку західного кордону країни, перетворивши її на зручне місце зупинки. На АЗС реалізовано низку рішень, які дають змогу клієнтам не тільки заправити автівку якісним європейським пальним, а й комфортно перепочити у дорозі.
«Для нас вкрай важливо забезпечувати не лише європейським пальним, а ще й створити зручні умови для кожного нашого клієнта. Сьогодні усі АЗС AMIC ENERGY – це Пункти незламності, що забезпечують теплом та комфортом у найскрутніші моменти. Тому ми вирішили переглянути концепцію АЗС, щоб відвідувачам було затишно», – каже Аудрис Стропус, генеральний директор ПІІ «АМІК УКРАЇНА».
АЗС у Рівненській області стала першою станцією з оновленим інтер'єрним рішенням. Ба більше, новий дизайн впроваджено ще на 2 автозаправних станціях мережі у Хмельницькій та Волинській областях (автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Знам'янка км 276+760 та місто Нововолинськ відповідно). Ці локації мають новий урбаністичний інтер'єр, що підкреслює новації, які започатковує компанія у роботі з клієнтами.
Окрім лаконічних природних кольорів, AMIC ENERGY збільшує зону відпочинку для зручних зупинок як для дорослих, так і малечі. Тепер навігація по АЗС стала простішою, відпочинок – ще комфортнішим, а всім відвідувачам завжди доступне найсмачніше фреш-меню FoodPoint, де кожен знайде щось для себе.
Робота AMIC ENERGY в Україні
Австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY працює в Україні з 2015 року та зазнала суттєвих збитків після 24 лютого 2022-го. Так, було пошкоджено чи знищено значну частину станцій, а у Бородянці частково зруйнували одну із найбільших нафтобаз країни. 13 АЗС вже відновили свою роботу.
За попередніми оцінками, втрати компанії становлять близько 450 мільйонів гривень. Через завдані збитки у січні 2023 року «АМІК УКРАЇНА» подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ відкрив провадження.
Благодійні ініціативи AMIC ENERGY
З перших днів повномасштабного вторгнення AMIC ENERGY підтримує Сили безпеки та оборони України, передавши:
- майже 350 тисяч літрів пального,
- засоби індивідуального захисту,
- квадрокоптери,
- павербанки,
- тепловізори,
- автомобілі,
- комплекс придушення каналів управління БПЛА,
- інше обладнання та речі для ЗСУ, ТРО тощо.
Також тривають акція «Незламна Кава», спрямована на відновлення Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей, та благодійна ініціатива MAVIC від AMIC, в межах якої 5 гривень з кожного паливного чека перераховуються на закупівлю дронів DJI MAVIC на потреби ЗСУ.