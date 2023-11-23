25 дронів MAVIC передали у рамках благодійної ініціативи

Сили оборони все ще потребують великої кількості дронів. Тож подібні ініціативи зараз надважливі.

«MAVIC від AMIC» – благодійна ініціатива, що рятує життя

У рамках спільної ініціативи «MAVIC від AMIC» 25 дронів DJI MAVIC 3 відправились підрозділам ЗСУ. Ці БпЛА здебільшого використовують для ведення розвідки, оскільки Мавіки обладнанні камерою з високою роздільною здатністю. Крім того, їх можна використовувати для супроводження дронів FPV.

Кошти на дрони зібрали у рамках ініціативи «MAVIC від AMIC»

«Потреба у дронах залишається однією з найпоширеніших. Там, де нема дронів, у розвідку йдуть люди, ризикують життям та здоров’ям наші захисники та захисниці. Для того, щоб змінити це, треба працювати з причинами, а не наслідками», – каже Любов Шипович, засновниця БФ Dignitas.

За її словами, Мавіки – це «додаткові очі» Сил Оборони. Тож, чим більше дронів – тим більше живих людей. До слова, окрім передачі першої партії дронів, у рамках благодійної ініціативи, AMIC ENERGY перетнули рубіж у накопиченні необхідної суми для придбання 100 дронів DJI MAVIC 3.

«Було дуже багато ідей щодо того, як допомогти нашим військовим, щоб зберегти їхні життя, і щоб вони мали свої «очі» на фронті», – зазначає Євген Вініченко, директор з постачання та продажу нафтопродуктів мережі АЗС AMIC ENERGY в Україні.

«Кожний внесок у наближення перемоги України – надважливий, а тому ми не можемо залишатися осторонь, у цю відповідальну мить. Ми раді досягти цієї важливої мети разом і я хочу подякувати кожному клієнту AMIC ENERGY, що завітав на наші АЗС та наблизив Україну до Перемоги», – прокоментував Гюнтер Маєр, генеральний директор AMIC ENERGY.

Нагадаємо, що ініціатива «MAVIC від AMIC» стартувала у серпні цього року. Кожні 5 гривень від заправки бензином або дизельним пальним на АЗС мережі AMIC ENERGY спрямовують на закупівлю дронів DJI MAVIC 3. Додаткову інформацію про умови збору можна знайти на офіційній вебсторінці благодійної ініціативи.

Частина коштів від заправки на АЗС мережі AMIC ENERGY йде на купівлю дронів

«Весь український бізнес і ми, як його частина, маємо брати участь у таких акціях допомоги для того, щоб, поки наші війська захищають країну на передньому плані, ми могли забезпечувати їх у тилу», – констатує Євген Вініченко.

Варто пам’ятати, що кожен донат – цінний. Разом українці здатні творити великі справи та наближати державу до омріяної Перемоги.

Що варто знати про організаторів ініціативи

AMIC ENERGY – австрійська компанія, яка є власницею мережі з 470 автозаправних станцій роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні. Після подій 24 лютого, AMIC ENERGY постійно надає допомогу Силам Оборони, територіальним громадам різних областей та благодійним організаціям.

Як відомо, компанія вже відправила:

понад 300 тисяч літрів пального;

більше ніж 65 одиниць спеціальних військових пристроїв;

апаратний комплекс придушення каналів управління БпЛА ANTIDRON KVSG 6+;

форму та бронежилети;

майже 200 туристичних обігрівачів;

автомобілі;

універсальні мобільні батареї Hama Supreme тощо.

Dignitas – благодійний фонд, який з 2014 року допомагає будувати сильні, технологічно розвинені та сучасні Збройні Сили. а, відтак, надає необхідну технічну та іншу тактичну допомогу, спорядження, якісні знання й практики. Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович та Марія Берлінська.