Пальне для ЗСУ маркуватимуть у червоний та зелений колір, аби уникнути зловживань

Міністерство оборони України зобов'яже постачальників пального для Збройних сил України маркувати його спеціальними кольорами. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Так, до дизельного пального додаватимуть червоний барвник, а до бензину – зелений. Постачати таке пальне планують уже з наступного тижня, а до Збройних сил України воно потрапить наприкінці листопада.

В оборонному відомстві зазначили, що завдяки маркуванню можна буде ідентифікувати та відстежувати пальне, яке закупили винятково для Збройних сил. Унаслідок цього сподіваються зменшити можливість його незаконного продажу.

Також там стверджують, що визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального.Крім того, промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник, запевняють у міністерстві.