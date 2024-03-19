Окрім сільського господарства, Закарпаття і Тіроль співпрацюватимуть у сферах науки, охорони здоров’я, культури, спорту і туризму

На Закарпаття доставлять 110 молодих овець і баранів тірольської гірської породи. Їх передадуть місцевим фермерським господарствам у рамках спільного проекту з розвитку вівчарства між Закарпаттям та австрійським Тіролем.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита 18 березня, тривалий карантин для тварин перед відправленням до України завершено. Під час роботи на території Аграрного центру у Північному Тіролі спеціалісти Держпродспоживслужби дали дозвіл на транспортування овець на Закарпаття.

«Попри війну майже рік спільної роботи місцевих та австрійських фахівців у галузі вівчарства і селекції продовжується тут, на карпатських полонинах, для того щоб дати імпульс розвитку традиційному для нашого краю ремеслу. Упевнений, що цей напрямок господарства стане елементом реабілітації наших захисників, а можливо, для когось і справою подальшого життя», – написав Віктор Микита у Facebook.

За словами Віктора Микити, овець і баранів тірольської гірської породи передадуть місцевим фермерським господарствам.

Нагадаємо, 12 березня між Закарпатською ОДА та федеральним урядом Тіролю підписано угоду про співробітництво. Окрім сільського господарства, регіони України та Австрії співпрацюватимуть у сферах науки, охорони здоров’я, культури, спорту і туризму.