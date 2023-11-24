Трьох постраждалих доставили в лікарню

Пізно ввечері 23 листопада біля Львова автомобіль «швидкої» збив двох пішоходів. 17-річного хлопця та 18-річну дівчину шпиталізували. Травми отримала також пацієнтка, яку перевозила «швидка».

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП трапилася 23 листопада близько 22:30 на трасі Львів-Шегині у селі Зимна Вода.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій швидкої допомоги марки Citroen, 62-річний львів’янин, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, здійснив наїзд на двох пішоходів: 17-річного мешканця Винників та 18-річну жительку одного з сіл Львівського району», – розповіли у поліції.

Ушкодження отримала ще й 52-річна пацієнтка, яку перевозили у машині швидкої допомоги. Усіх трьох постраждалих доставили до лікарні.

У Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф повідомили, що аварія трапилася на регульованому пішохідному переході. Потерпілих шпиталізували, однак після обстеження й надання їм лікарської допомоги їх відпустили додому.

«Проводиться досудове розслідування, в тому числі наше внутрішнє, на час якого водія відсторонено від роботи. Центр максимально сприятиме правоохоронним органам під час досудового розслідування та встановлення обставин події», – зазначили на сторінці Центру.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Зазначимо, що за правилами ПДР, коли водії оперативних транспортних засобів рухаються з увімкненими спецсигналами, вони можуть не пропускати інших учасників руху.