Кермувальник і пасажир велосипеда загинули на місці

У Білгород-Дністровському районі Одеської області автомобіль збив на смерть двох людей, які їхали на одному велосипеді, повідомила поліція Одещини.

ДТП сталася в ніч з 30 на 31 липня на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне. 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, який прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир велосипеда віком 27 та 19 років від отриманих травм загинули на місці, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото поліції Одеської області

Про стан водія поліція не повідомила. Також немає інформації про те, чи був він під впливом алкоголю або наркотиків.