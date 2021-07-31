Автомобіль збив на смерть двох велосипедистів на Одещині
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Кермувальник і пасажир велосипеда загинули на місці
У Білгород-Дністровському районі Одеської області автомобіль збив на смерть двох людей, які їхали на одному велосипеді, повідомила поліція Одещини.
ДТП сталася в ніч з 30 на 31 липня на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне. 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, який прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир велосипеда віком 27 та 19 років від отриманих травм загинули на місці, йдеться у повідомленні правоохоронців.
Фото поліції Одеської області
Про стан водія поліція не повідомила. Також немає інформації про те, чи був він під впливом алкоголю або наркотиків.
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