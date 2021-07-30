У Підгайцях біля Львова 46-річний водій Nissan на смерть збив 28-річного мешканця села Долобів. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА у п’ятницю, 30 липня, аварія трапилась пізно ввечері у четвер, 29 липня, у селі Підгайці, що неподалік Оброшино. На дорозі Львів – Самбір 46 річний мешканець села Березець, який був за кермом Nissan Primastar, наїхав на пішохода, мешканця села Долобів.

Зі слів свідків, він переходив дорогу, коли на нього наїхав автомобіль. Від отриманих травм 28-річний пішохід помер на місці аварії. Поліція встановлює обставини аварії.