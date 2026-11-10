Підлітки погодилися замалювати нанесені графіті

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Андрія Музалевського винним у дрібному хуліганстві та призначив 40 годин громадських робіт.

Як йдеться у постанові суду від 4 листопада, у серпні франківець разом з неповнолітнім товаришем двічі обмальовували фасад обласної філармонії імені Ірини Маланюк.

Під час судового засідання Андрій Музалевський визнав свою вину та розповів, що разом з приятелями помітили на фасаді філармонії графічний малюнок із написом Porno та вирішили його замалювати написами DEPER, DEXSES та MOEK чорного та білого кольорів. Графіті наносили аерозольними балончиками вночі 22 і 31 серпня. Обвинувачений запевнив, що більше такого не робитиме.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Андрія Музалевського винним у дрібному хуліганстві та призначила йому 40 годин громадських робіт. Також франківець має сплатити 665 грн судового збору.

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Нагадаємо, після розмови з правоохоронцями підлітки погодилися самотужки привести фасад будівлі до належного вигляду, замалювавши нанесені графіті.