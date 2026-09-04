Обласна філармонія є пам’яткою архітектури місцевого значення

Улітку студент художнього училища з товаришем розмалювали фасад Івано-Франківської обласної філармонії. На підлітків склали адмінпротокол, вони погодилися замалювати нанесені графіті.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 4 вересня, інцидент стався наприкінці серпня. Працівники філармонії розповіли правоохоронцям, що невідомі вночі розмалювали фасад будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Співробітники ювенальної превенції та карного розшуку, переглянувши записи з камер відеоспостереження, встановили причетних.

«Ними виявилися 18-річний юнак, студент місцевого художнього училища, та його 17-річний приятель. Їх доставили до районного управління поліції та притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство ст.173 КУпАП)», – зазначили правоохоронці.

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Зазначимо, санкція статті передбачає від 51 грн до 119 грн штрафу або від 40 до 60 годин громадських робіт, або від 1 до 2 місяців виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт до 15 діб.

Наразі представники філармонії підраховують завдані збитки. Підлітки погодилися самотужки привести фасад будівлі до належного вигляду, замалювавши нанесені графіті.