До електронних сітілайтів отримали доступ 12-річний та 13-річний мешканці Івано-Франківська

У вівторок, 27 травня, підлітки зламали рекламні екрани у центрі Івано-Франківська, розмістивши на них вирази з нецензурною лексикою. Їх батьків оштрафували.

12-річний та 13-річний мешканці Івано-Франківська отримали доступ до електронних сітілайтів, написавши на них вирази «потние яйца», «х..йня а не магазин» тощо. Фотографіями та відео з місця інциденту поділилися місцеві телеграм-канали.

Правоохоронці швидко знайшли правопорушників. Фото телеграм-каналу «Труха»

28 травня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що оперативно розшукали підлітків, причетних до правопорушення та склали на їхніх батьків них адмінпротоколи.

«Батьків правопорушників поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей», – зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає від 850 грн до 1700 грн штрафу.