Причиною стали затримання азербайджанців російськими силовиками у Єкатеринбурзі

Азербайджан скасував усі культурні російські заходи через масові затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі. Про це у неділю, 29 червня, повідомило Міністерство культури Азербайджану.

В Азербайджані скасовують усі культурні заходи, які планували провести російські державні або приватні організації. Це стосується концертів, вистав, фестивалів, виставок та інших подій. Причиною стали масові затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час яких, за даними ЗМІ, силовики застосовували насильство за етнічною ознакою.

В Мінкульті наголосили, що рішення ухвалено у зв'язку з демонстративними, цілеспрямованими і позасудовими вбивствами та актами насильства, вчиненими правоохоронними органами Росії проти азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Як пише AZERTAC, 27 червня російські силовики провели спецоперацію за місцями проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі та області, затримавши членів родини Сафарових, яких звинувачують у замовних вбивствах на початку 2000-х років.

У цій справі затримали братів Аяза, Мазахіра та Акіфа Сафарових, їх взяли під варту на 22 дні. Суд також обере запобіжний захід ще одному підозрюваному — Шахіну Мамедалі огли Лалаєву. Крім цього, під час операції загинули двоє братів та ще кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Азербайджану посилив правила перебування для громадян Росії. Рішення прийняли після авіакатастрофи азербайджанського літака, в якого поцілила російська ракета над територію біля російського міста Грозний. Обмеження для росіян почали діяти з 1 січня 2025 року.