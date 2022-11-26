Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від запланованої на 7 грудня зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Брюсселі. Причиною стало бажання Єревана залучити до неї президента Франції Емманюеля Макрона.

«Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва – ред.) повідомив мені, що з ним зв’язалися з офісу [голови Європейської ради] Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згоду на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Емманюель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться», – заявив президент Азербайджану, якого цитує Trend.

Алієв обґрунтував своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

«Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною та образливою», – сказав Алієв, якого цитує EurAsia Daily.

Далі, за його словами, була ще одна «антиазербайджанська резолюція» Національної асамблеї Франції, а потім спроба Франції атакувати Баку через саміт Франкофонії.

6 жовтня Нікол Пашинян та Ільхам Алієв у присутності Емманюеля Макрона та Шарля Мішеля вперше особисто зустрілися у столиці Чехії після вересневого загострення конфлікту між їхніми країнами.

15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію під назвою «Застосування санкцій проти Азербайджану та його негайний вихід з території Вірменії, вимога дотримання угоди про припинення вогню від 9 листопада 2020 року та сприяння всім ініціативам, спрямованим на встановлення тісного миру між двома країнами», зазначає DW.